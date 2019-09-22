Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki "Nazi Almanyası" döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya 'evet' dedi

22.09.2019 07:45
Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki Naziler döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya 'evet' dedi.


Buna göre Nazi zulmünden kaçan ya da o dönemde öldürülen kişilerin çocukları, torunları veya büyük torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek. Daha önceden sadece II. Dünya Savaşı dönemi Nazi soykırımına uğrayan Avusturya vatandaşlarının akrabalarına bu ayrıcalık tanınıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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