Nazi dönemi kurbanlarının torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek

22.09.2019 07:45

Avusturya parlamentosu Adolf Hitler liderliğindeki Naziler döneminde ülkeden kaçarak başka devletlere sığınan kişilerin akrabalarına Avusturya vatandaşlığının yolunu açacak tasarıya 'evet' dedi.



Buna göre Nazi zulmünden kaçan ya da o dönemde öldürülen kişilerin çocukları, torunları veya büyük torunları Avusturya vatandaşlığına başvurabilecek. Daha önceden sadece II. Dünya Savaşı dönemi Nazi soykırımına uğrayan Avusturya vatandaşlarının akrabalarına bu ayrıcalık tanınıyordu. Euronews.com'da Görüntüle