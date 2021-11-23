Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu - Haberler
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Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu

Edirne'de Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesine, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Nazenin Kalyoncu adına kütüphane kuruldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesine, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Nazenin Kalyoncu adına kütüphane kuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun mezunlarından ve nisan ayında hayatını kaybeden Kalyoncu adına kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, kütüphanenin oluşturulmasına destek olan Nazenin Kalyoncu'nun eşi avukat Gökhan Kalyoncu ve annesi Hazel Bayraktar'a teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da kütüphanenin okula hayırlı olması temennisinde bulundu. Nazenin Kalyoncu'ya Allah'tan rahmet dileyen Arpacı, hayırsever aileye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphaneni açılışı yapıldı.

Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu

Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu

Nazenin Kalyoncu adına mezun olduğu okulda kütüphane oluşturuldu

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