Nazende sevgilim ne demek? Nazende sevgilim kelime anlamı ne demek?
Azeri Türkçesinde sık kullanılan nazende kelimesi son zamanlarda aratılan kelimeler arasına girmiştir. Peki, Nazende ne demektir? Nazende sevgilim ne demek? Nazende sevgilim kelime anlamı ne demek?
Şarkı ve şiirlerde karşımıza çıkan nazende kelimesi günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler arasına girmiştir. Sıfat olarak kullnılan bu kelimenin asıl anlamı merak edildi. Peki, Nazende ne demektir? Nazende sevgilim ne demek? Nazende sevgilim kelime anlamı ne demek? İşte detaylar haberimizde…
Her ne kadar nazende kelimesi Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize girmiş olan bir kelime olsa da kökeni Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde nazende kelimesi, hoş bir eda anlamını taşımaktadır. Şiir ve şarkılarda nazende kelimesine çok sık rastlamak mümkündür. Kolayca ikna edilemeyen ve gönlü yapılamayan kişiler için nazende kelimesi kullanılmaktadır.
İşveli, cilveli ve nazlı gibi farklı anlamlar taşıyan nazende kelimesi, sevgiliyi nitelemek için tercih edilebilmektedir. Nazende sevgilim kelimesi, kişinin tatlılığını tasvir etmektedir. Her geçen gün dilimizde daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Naz yapan kişi anlamını içerdiğinden nazlı kelimesi ile anlamdaştır. Fonetik açıdan son derece etkileyici olan nazende kelimesi, isim olarak kız çocuklarına verilebilmektedir.
Nazende Sevgillim şarkısı çok meşhurdur. Figen Genç'in seslendirdiği şarkıda da Nazende Sevgilim kelimeleri geçmektedir.
Değdi saçlarıma bahar küleği
Nazende sevdiğim yadıma düştü
Her erin bahtına bir güzel düşer
Sen de tek menim yadıma düştün
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Sen de tek menim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher
Öttü kumru kibi gülşen laleler
Bes niye yalgızsın sordular eller
Böyle bir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Böyle bir üzgünüm yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
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Seni unutmaram men son nefeste
Ey ceylan bakışlı, ey boyu deste
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Ey taze sevdiğim yadıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün