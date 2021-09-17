Şarkı ve şiirlerde karşımıza çıkan nazende kelimesi günlük hayatımızda kullandığımız kelimeler arasına girmiştir. Sıfat olarak kullnılan bu kelimenin asıl anlamı merak edildi. Peki, Nazende ne demektir? Nazende sevgilim ne demek? Nazende sevgilim kelime anlamı ne demek? İşte detaylar haberimizde…

NAZENDE NE DEMEK?

Her ne kadar nazende kelimesi Azerbaycan Türkçesi'nden dilimize girmiş olan bir kelime olsa da kökeni Farsçadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde nazende kelimesi, hoş bir eda anlamını taşımaktadır. Şiir ve şarkılarda nazende kelimesine çok sık rastlamak mümkündür. Kolayca ikna edilemeyen ve gönlü yapılamayan kişiler için nazende kelimesi kullanılmaktadır.

NAZENDE SEVGİLİM NE DEMEK?

İşveli, cilveli ve nazlı gibi farklı anlamlar taşıyan nazende kelimesi, sevgiliyi nitelemek için tercih edilebilmektedir. Nazende sevgilim kelimesi, kişinin tatlılığını tasvir etmektedir. Her geçen gün dilimizde daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır. Naz yapan kişi anlamını içerdiğinden nazlı kelimesi ile anlamdaştır. Fonetik açıdan son derece etkileyici olan nazende kelimesi, isim olarak kız çocuklarına verilebilmektedir.

NAZENDE SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ

Nazende Sevgillim şarkısı çok meşhurdur. Figen Genç'in seslendirdiği şarkıda da Nazende Sevgilim kelimeleri geçmektedir.

Değdi saçlarıma bahar küleği

Nazende sevdiğim yadıma düştü

Her erin bahtına bir güzel düşer

Sen de tek menim yadıma düştün

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Sen de tek menim yadıma düştün

Nazende sevdiğim yadıma düştün

Sensiz dağ döşüne çıktım bu seher

Öttü kumru kibi gülşen laleler

Bes niye yalgızsın sordular eller

Böyle bir üzgünüm yadıma düştün

Nazende sevdiğim yadıma düştün

Böyle bir üzgünüm yadıma düştün

Nazende sevdiğim yadıma düştün

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Seni unutmaram men son nefeste

Ey ceylan bakışlı, ey boyu deste

Ey taze sevdiğim yadıma düştün

Nazende sevdiğim yadıma düştün

Ey taze sevdiğim yadıma düştün

Nazende sevdiğim yadıma düştün

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