Nazan Diper kimdir? Kırmızı Oda Saadet'i kim canlandırıyor? Nazan Diper dizileri nelerdir?

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden olan Kırmızı Oda, sürekli değişen hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak konusu olmaya devam ediyor. Diziye 20 Aralık günü katılan Saadet karakterini canlandıran Nazan Diper kimdir? Nazan Diper kaç yaşında? Nazan Diper gençliği, hayatı ve biyografisi...

TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda'dan merakla beklenen 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer konuk oyuncu olacak.

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi 12. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

KIRMIZI ODA 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.

KIRMIZI ODA SAADET KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisine yeni katılan bir karakter olan Saadet'i ünlü oyuncu Nazan Diper canlandırmaktadır.

NAZAN DİPER KİMDİR?

1965'te Gölcük'te doğdu. Üniversite yıllarında Bizim Tiyatro'ya girdi. Kurslara, Oyunculuk Çalışmalarına katıldı. Tiyatro çalışmaları yanı sıra 1986 yılından beri seslendirme yapmaktadır. TRT'de Arkası Yarın ve Çocuk Saati gibi radyo programlarında önemli karakterleri seslendirdi. Çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı: Yol Palas Cinayeti, Sır Dosyası, Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, Deli Boran, Büyük Günahlar, Sürgün Hayatlar, Ay Işığı, Arka Sokaklar, Aşk Bir Hayal, Eve Düşen Yıldırım, Bizim Okul, Küçük Ağa, Acı Aşk, Aşk Laftan Anlamaz ve son olarak Savaşçı… İnce Hasan, Ümit Ünal'ın Bir Avuç Gökyüzü, Ümit Hiçyılmaz'ın Doktor Civanım, Memduh Ün'ün Bütün Kapılar Kapalıydı, Çiğdem Sezgin'in Kasap Havası, Emre Eroğlu'nun Kar filmlerinde oynadı. Yarıda bıraktığı yüksek öğrenimini tamamlamak için, yirmi yıl sonra öğrenci affından yararlanarak yeniden üniversiteye döndü ve Marmara Beden Eğitimi Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü'nü bitirdi. 1982'den bu yana, Bizim Tiyatro'da hem yetişkinlere, hem de çocuklara yönelik hemen hemen her oyunda görev alan Nazan Diper, oyunculuğu, dizi çalışmalarını ve seslendirme'yi sürdürmektedir.

NAZAN DİPER DİZİLERİ

Savaşçı/ Selver/ 2017

Aşk Laftan Anlamaz/ Azime/ 2016

Acı Aşk/ Ayten/ 2015

Zeytin Tepesi/ Esma/ 2014

Küçük Ağa/ Esma/ 2014

Güzel Çirkin/ 2013

Aşk Bir Hayal/ Dildar/ 2009-2010

Arka Sokaklar/ Semiha/ 2008-2017

Büyük Günahlar/ 2005

Sırlar Dünyası/ 2002

Aşkına Eşkıya/ Goncagül/ 2001

Sır Dosyası/ 1999

Aynalı Tahir/ Yasemin/ 1998

Nazan Diper'in Oynadığı Filmler

Kasap Havası/ 2015

Doktora Bak Doktora/ 1994

İnce Hasan/ 1993

Bütün Kapılar Kapalıydı/ Ayten/ 1990

Bir Avuç Gökyüzü/ 1987