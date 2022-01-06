Naz Evi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Naz Evi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Naz Evi filmi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Naz Evi filmi ne zaman başlayacak? Naz Evi nerede çekildi? Naz Evi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Naz Evi film çekimleri nerede yapıldı? Naz Evi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Naz Evi filmi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

NAZ EVİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri'nin yer aldığı "Naz Evi" filmi, 6 Ocak Perşembe saat 20.00'de FOX izleyicisiyle buluşacak.

NAZ EVİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Naz Evi filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşmiştir. Film genel olarak İstanbul'da geçiyor.

NAZ EVİ KONUSU NEDİR?

TV'de ilk kez yayınlanacak olan komedi filminde; Naz'ın mahalleye taşınması ile birlikte İsmail ve Saffet Naz ile evlenebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girer. Naz ve babası Kahraman'ı ikna etmek onlar için kolay olmayacaktır. Kahraman'ı etkilemek isteyen iki damat adayı yanlışlıkla mafyaya bulaşınca işler içinden çıkılmaz bir hal alır…

Naz ve sevgilisinin evliliği babasının alacağı borç paraya bağlıdır. Naz Evi televizyonda ilk kez bu akşam FOX'ta!

NAZ EVİ OYUNCULARI KİMLER?

Halil İbrahim Göker

Ferit Okan Tokmak

Ekin Cepni

Zeki Eker

Mehtap Bayri

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