Naz Elmas, Leyla Atakan'ı mezarı başında andı

Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor. Oyuncu kadrosunda Naz Elmas, Mehmet Çepiç, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın ve Gamze Dar bulunan yapımın Koordinatörlüğünü Alican Taze, Genel Koordinatörlüğünü İpek Tuğçe Kozan yapacak. Filmin görüntü yönetmenliğini Y. Emre Karadavut yapımcılığını ise Zeta Yapım-Serkan Kuşari üstlenecek.





KABRİ BAŞINDA ANILDI

Yönetmenliğini Mustafa Yılmaz'ın yapacağı 'Leyla Hanım' filminde, Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Naz Elmas canlandıracak. Geçtiğimiz hafta İzmit'te gerçekleşen lansmana katılan oyuncu, ölümünün 50. yılında Leyla Atakan'ı da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte kabri başında anıp mezarına çiçek bıraktı. Naz Elmas rol teklif edildiğinde büyük gurur duyduğunu ve çok heyecanlandığını söyledi.

'BÜYÜK BİR GURUR'

Naz Elmas "Çok heyecanlıyım. Çünkü bahsedilen yıllarda kadın- erkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım'ın 30'lu yaşlarında böyle bir mücadele vermesi büyük bir gurur. İleri görüşlülüğü, duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni çok etkiledi. Senaryoyu okuyunca onun ruhunu elbise gibi giymeye başladım üzerime. Bugün burada olmaktan da büyük gurur duyuyorum" dedi. Filmin 28 Haziran 2021'de gösterime girmesi planlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin