Naz Elmas'dan şaşırtan EDHO itirafı geldi!
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Naz Elmas'dan şaşırtan EDHO itirafı geldi!

20.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:51
Naz Elmas'dan şaşırtan EDHO itirafı geldi!

Güzel oyuncu Naz Elmas, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Elmas, EDHO dizisinde aynı seti paylaştığı Sabina Toziya'nın hastalığı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, EDHO dizisiyle ilgili de bir itirafta bulundu. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Babam Çok Değişti'& ;dizisiyle ekranlarda olan güzel oyuncu, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl ekranların fenomen yapımlarından birisi olan 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" (EDHO) dizisinde rol almıştı.& ;

'DUALARIM ONUNLA'

EDHO ve Sabina Toziya'nın sağlık durumunun kötüye gitmesi hakkında konuşan Elmas, "EDHO benim için yok özel bir yapımdı. Diziden ayrıldım ama hala oradaki arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Sabina Toziya'da çok özel bir insandır benim ve tanıyan herkes için. Bu üzücü durumda bende dualarımla ve paylaşımlarımla elimden geldiğince destek olmaya çalıştım." açıklamasında bulundu.

'EĞLENEREK ÇALIŞIYORUZ'

Ayrıca rol aldığı 'Babam Çok Değişti' dizisiyle ilgili de açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, "Daha önce söylediğim gibi benim ilk sitcom projem. Gerçekten bendeki yeri çok özel. Harika bir ekiple çalışıyoruz. Eğlenerek keyifli güzel işler yapıyoruz. En önemlisi de aldığım olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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