"Navalny kısa süreliğine yatağından ayrılabiliyor"
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"Navalny kısa süreliğine yatağından ayrılabiliyor"

Alman Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Rus muhalif Alexei Navalny'nin sağlık durumunun giderek iyiye gittiği ifade edilirken, "Navalny kısa süreliğine yatağından ayrılabiliyor" dendi.

14.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:40

Alman Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada, Rus muhalif Alexei Navalny'nin sağlık durumunun giderek iyiye gittiği ifade edilirken, "Navalny kısa süreliğine yatağından ayrılabiliyor" dendi.

Rusya'da 20 Ağustos'ta Tomsk kentinden Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Alexei Navalny ilerleyen günlerde tedavi için Sibirya'dan Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Hastane tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Rus muhalifin tedavi amaçlı tutulduğu tıbbi komadan çıkarıldığı ve vücudunda bağlı olan yaşam destek ünitelerinin kademeli şekilde söküleceği duyurulmuştu. Charite Hastanesi tarafından bugün yapılan açıklamada ise, Navalny'nin sağlık durumunun giderek iyiye gittiği ifade edilirken, "Navalny kısa süreliğine yatağından ayrılabiliyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert bugün Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundeswehr (Alman ordusu) laboratuvarında yapılan testlerin sonuçlarını İsveç ve Fransa'daki özel laboratuvarlar da doğruladı" ifadelerini kullandı. Rusya ise muhalif siyasetçinin zehirlenme olayının arkasında Rusya devletinin olduğu yönündeki iddiaları reddetmeye devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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