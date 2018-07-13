Brüksel'deki First Lady Aile Fotoğrafına Lüksemburg Başbakanı'nın Eşcinsel Eşi Damga Vurdu

Brüksel'deki NATO zirvesinde liderlere eşlik eden First Lady'lerin yer aldığı aile fotoğrafındaki tek erkek Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı Xavier Bettel'in 2015'te evlendiği Gauthier Destenay oldu.

LİDERLERİN EŞLERİ DE ETKİNLİKLERE KATILDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO zirvesinde liderler dünya meseleleriyle ilgilenirken eşleri de çeşitli etkinliklere katıldı.

AİLE FOTOĞRAFINDAKİ TEK ERKEK OLDU

Lüksemburg'un eşcinsel başbakanı Xavier Bettel'in 2015'te evlendiği Gauthier Destenay (39), lider eşlerinin çektirdiği aile fotoğrafındaki tek erkek oldu. Böylece 'first lady' tanımı 'first spouse (eş)' oldu.