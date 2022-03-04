NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi (1) - Haberler

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi (1)

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması bekleniyor.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi (1)

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi (1)

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi (1)

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Orta Avrupa, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

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