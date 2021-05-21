NATO, Türk zırhlısı "Vuran"ı paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

NATO, Türk zırhlısı "Vuran"ı paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- NATO, Türk zırhlısı "Vuran"ı paylaştı NATO, sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Vuran'ı tanıttı.

- NATO, Türk zırhlısı "Vuran"ı paylaştı

BRÜKSEL - NATO, sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Vuran'ı tanıttı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı (SHAPE), sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki Vuran'ın görüntülerini paylaştı. NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti'nin Türkiye önderliğinde gerçekleştirildiği kaydedilen görüntülerde, "Bu da zırhlı Vuran" ifadelerine yer verildi. Vuran'ın teknik özelliklerinin tek tek sıralandığı görüntüde, tehditlere Vuran ile karşılık verileceği ve Vuran'ın bu misyon için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

SHAPE, görüntülere yer verdiği paylaşımında, "Türkiye, bu yıl VJTF'ye liderlik ediyor. Bu misyon önem için hayati önem taşıyan zırhlı Vuran ile tanışın" ifadeleri kullanıldı.

NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı
NATO, Türk zırhlısı 'Vuran'ı paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika! Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Vladimir Putin Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NATO, Türk zırhlısı "Vuran"ı paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 21:34:11. #1.15#

title