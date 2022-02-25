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NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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NATO'nun Olağanüstü Çevrimiçi Zirvesi başladı

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen toplantı başladı.

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen toplantı başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen NATO Liderleri Olağanüstü Sanal Zirvesi başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Rusya, tüm çabalarımıza rağmen diplomatik süreci reddetti. Rusya'nın saldırılarını kınıyor ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Düzenlenen toplantıya Kanada, İngiltere, Fransa, Romanya, İzlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Norveç'in yanı sıra İspanya, Estonya, Hırvatistan, Polonya ve Türkiye'den ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katılım gösterdi. Genel Sekreter Stoltenberg açılış konuşmasının ardından basının çıkmasını rica ederek, NATO liderleriyle toplantının devam edeceğini söyledi. Stoltenberg'in yerel saatle 17.00'de zirveye ilişkin basın toplantısı yapması bekleniyor.

(Aylin Albayrak/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Jens Stoltenberg, Atlantik Konseyi, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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