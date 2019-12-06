NATO, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

06.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:58

Son haftalarda farklı liderlerin eleştirilerine hedef olan NATO, Norveç'te bir milletvekili tarafından 2020 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildi.



Norveçli milletvekili Erlend Wiborg, facebook sayfasındaki paylaşımında "NATO varlığı ile son 70 yıldır huzurumuzu sağlıyor. NATO sayesinde soğuk savaşın gerçek bir savaşa dönüşmesi engellendi." dedi. Wiborg ayrıca, bazı durumlarda barışa ulaşmak için askeri operasyonların gerekli olduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle