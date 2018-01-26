NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Afrin Açıklamasına "Ölçülü" Gönderme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin Afrin operasyonun orantılı ve ölçülü olması yönündeki açıklamalarına ilişkin "Merak etmeyin ölçülü oluruz" cevabını verdi.

Milletvekili Üzer sosyal medya hesabı üzerinden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesindeki terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli" açıklamasını paylaşarak göndermede bulundu.

Uzer paylaşımında, "Güya NATO üyesiyiz. NATO'nun diğer üyesi müttefikimiz (!!) güney sınırımıza askerlerini gönderiyor, terör örgütünü eğitiyor ve silah gönderiyor. NATO üyesi biz miyiz, yoksa Suriye mi? İttifak yoksa müttefiklik hikaye. Biz terörle mücadele ediyoruz. Merak etmeyin ölçülü (!!) oluruz" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Uzer'in yorumu, takipçilerinin de beğenisini kazandı. - GAZİANTEP