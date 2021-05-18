NATO Askeri Komitesi toplandı: Türkiye'yi Orgeneral Güler temsil ediyor
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NATO Askeri Komitesi toplandı: Türkiye'yi Orgeneral Güler temsil ediyor

NATO Askeri Komitesi toplandı: Türkiye'yi Orgeneral Güler temsil ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

NATO ülkeleri genelkurmay başkanlarının katıldığı Askeri Komite Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

NATO ülkeleri genelkurmay başkanlarının katıldığı Askeri Komite Toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı başladı. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in temsil ettiği toplantının açış konuşmasını NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach gerçekleştirdi. Peach, Kanada'dan Korgeneral Wayne Eyre, Karadağ'dan General Milutin Djurovic, Hollanda'dan General Onno Eichelsheim ve İspanya'dan Teodoro Lopez Calderon'un askeri komitenin yeni üyeleri olduğunu belirtti.

Rusya ile ilgili açıklamada bulunan Peach, "Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri ile Ukrayna sınırına takviyeleri de dahil olmak üzere istikrarsızlaştırıcı saldırgan eylemleri devam ediyor. Sınıra yakın Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma görmemize rağmen silahlar ve teçhizat dahil 10 binlerce kişi orada kaldı. Bu nedenle NATO'nun ilgili tüm denizlerde ve hava sahasında tetikte kalması ve hareket özgürlüğümüzü koruması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Peach, Rusya'nın NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapma teklifini yanıtsız bırakmasında üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Rusya'nın eylemleri bunu mümkün kıldığında Rusya ile yapıcı bir ilişki kurmaya devam ediyoruz" dedi.

NATO'nun gelişmekte olan ve yıkıcı teknolojilere yatırım yaptığını kaydeden Peach, "Uluslararası terörizm tehdidiyle yüzleşmeye devam ediyoruz. Neredeyse her gün kötü niyetli siber saldırılarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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