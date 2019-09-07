National Geographic'ten Değişime İlham Veren Belgesel Seri:

07.09.2019 09:23

The Global Citizen Movement 10 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesi ve yoksulluğun 2030 yılına kadar ortadan kaldırılması için vatandaşlar, şirketler, kurumlar ve hükümetlerle çalışıyor. 130 yıldır benzersiz görselliği ve hikaye anlatımıyla izleyicilere dünyayı anlamaları ve korumaları için ilham veren National Geographic de önemli sorunların çözümüne destek vererek insanlığı en çok etkileyen küresel sorunlar için değişim yaratmayı hedefleyen bir belgesel seri hazırladı.

Altı bölümden oluşan belgesel seri "Activate", ileri seviyede yoksulluk, eşitsizlikler ve sürdürülebilirlik gibi konulara dikkat çekerek dünyanın dört bir yanındaki insanları kalıcı ve anlamlı bir değişim için harekete geçirmeyi hedefliyor. Hugh Jackman, Common, Usher, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Darren Criss, Pharrell Williams, Uzo Aduba, Becky G ve Priyanka Chopra Jonas gibi ünlü isimleri de gördüğümüz yapım, her bir bölümünde sefalet, kız çocukların eğitiminin önündeki engeller, ailesinden ayrılmış çocukların eğitimi, plastik kirliliğinin sona erdirilmesi ve su krizlerinin çözümü gibi farklı konulara eğiliyor.

Küresel sorunların fark yaratan ve benzersiz bir anlatımla masaya yatırıldığı "Activate", 8 Eylül'den itibaren her pazar, saat 20.00'de National Geographic ekranlarına geliyor.