NatGeo Üsküdar! 125 santimlik dev iguana bulundu
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NatGeo Üsküdar! 125 santimlik dev iguana bulundu

Üsküdar'da 125 santimlik dev iguana herkesi hayrete düşürdü. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medyadan iguananın koruma altına alındığını belirtti.

NatGeo Üsküdar! 125 santimlik dev iguana bulundu
28.07.2020 10:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:29

İstanbul Üsküdar'da 125 santimlik dev bir iguana bulundu. Çalılık arazide gezen vatandaşlar, iguana'yı görünce belediyeye haber verdi. İhbar üzerine ekipler gönderildi. Kafese konulan iguana koruma altına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iguananın oraya nasıl geldiği ise henüz bilinmiyor. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iguananın koruma altına alındığını "NatGeo Üsküdar" notuyla duyurdu.

"NATGEO ÜSKÜDAR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iguananın koruma altına alınmasını sosyal medya hesabından "NatGeo Üsküdar" notuyla paylaştı.

Türkmen şu ifadeleri kullandı;

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)

Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA'yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.

Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler."

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