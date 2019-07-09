Nasreddin Hoca'nın memleketinde, en güzel gözlü eşek seçildi

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde, 'Eşeğe Düz Binme', 'Eşeğe Ters Binme' ve 'En Güzel Gözlü Eşek' yarışmaları düzenlendi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı. Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır. 'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Akşehir Belediyesi de her yıl Nasreddin Hoca'nın felsefesini yaşatmak ve dünyaya duyurmak için şenlikler düzenliyor. Bu yıl geçen cuma sanatçı Şoray Uzun'un canlandırdığı temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasıyla başlayan '60'ıncı Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri' devam ediyor.

Şenlikler kapsamında Nasreddin Hoca'nın sürekli eşeğe binmesinden esinlenerek 'Eşeğe düz binme', 'Eşeğe ters binme' ve 'En güzel gözlü eşek' yarışmaları yapıldı.

14 eşeğin getirildiği ve iki etap halinde düzenlenen 'Eşeğe düz binme' yarışında Mustafa Karakaya'nın eşeği birinci oldu.

'Eşeğe ters binme' yarışında ise biniciler eşeklere ters binerek bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı. Bu yarışmada da Samet Taştan'ın eşeği birinci oldu.

Jüri üyeleri 14 eşek arasından Ali İhsan Öz'e ait eşeği ise 'En güzel gözlü eşek' olarak seçti.



Kaynak: DHA

- Konya