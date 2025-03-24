Naşit Özcan'ın sağlık durumu nasıl? Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'a ne oldu?

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden biri olan ve Adile Naşit'in yeğeni olarak tanınan usta oyuncu Naşit Özcan, son günlerde sağlık durumu ile gündeme geldi. 68 yaşındaki oyuncunun hastaneye kaldırıldığına dair iddialar, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, "Naşit Özcan yoğun bakıma mı alındı?" sorusu merak konusu oldu. Vatandaşlar, tecrübeli sanatçının sağlık durumu hakkında Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmelerini araştırıyor. İşte Naşit Özcan'ın son durumu ile ilgili bilinenler...

NAŞİT ÖZCAN'A NE OLDU?

Ünlü tiyatrocu Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sanatçının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 68 yaşındaki oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği bildirilmişti.

Naşit Özcan'ın sağlık durumu nasıl

NAŞİT ÖZCAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından ve Adile Naşit'in yeğeni olan Naşit Özcan, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. 68 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun hâlâ ciddi olduğu bildirildi. Özcan'ın hayat arkadaşı Elif Hanım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun solunum cihazına bağlı olduğunu ve bilincinin tam olarak yerinde olmadığını dile getirdi. Ayrıca, bu durumun yaklaşık bir haftadır stabil şekilde devam ettiğini belirtti.

Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'a ne oldu