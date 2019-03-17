Nasıranlı, Seçmenlere Projelerini Anlattı

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçmenlerle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Yerel seçimler öncesinde çalışmalarına hız veren Nasıranlı, Gaziler ve Pirinçlik semtlerinde seçmenlerle bir araya geldi. Burada seçmenlere projeleri ile ilgili bilgi veren Nasıranlı, içinde han, mescit, çeşme ve siyah taştan dükkanlar olan bir Diyarbakır sokağı yapacaklarını söyledi. Nasıranlı, "Muhteşem bir hayvanat bahçesi yapacağız. İsteyen her emeklimize tahsis edeceğimiz hobi bahçesi yapacağız. Hemşehrilerimizin gidip balık avlayabilecekleri, kenarında mesire alanları ve esnaf lokantasının da olacağı Karacadağ eteklerinde su göleti yapacağız. Sosyal etkinliklerimiz ile ücretsiz şiir, müzik ve dengbej dinletileri düzenleyeceğiz. Ücretsiz üniversite ve KPSS kursları açacağız. Yatay yapılaşma ile bahçeli evler inşa edeceğiz. Kayapınar'ın hangi caddesinde, hangi sokağında, hangi evinde bir engelli varsa, yüreğimizi paylaşacağız. Hayatlarını kolaylaştırmak için sosyal donatıları olan, içinde psikolojik ve fiziksel destekler veren engelsiz yaşam merkezleri kuracağız. Kayapınar spor merkezi olacak. Başta belediyenin tüm yeşil alanlarında, parklarında Kayapınar'ın tüm okullarında sporu destekleme projelerimizi hayata geçireceğiz. Yürüyen, koşan, spor yapan, genç ve dinamik kalan bir Kayapınar oluşturacağız, Kayapınar sağlıklı şehir olacak. Pirinçlik'te saman ve buğday pazarı kuracağız. Kayapınar'ın ve Diyarbakır'ın ekonomisinin ve tarımın canlanması için, tarım ve gıda sektörlerimizin kurumsal kimlikler kazanması adına bilimsel ve teknolojik projeler hayata geçireceğiz. Kayapınar Belediyesi olarak tam donanımlı bir Teknopark'ın Kayapınar'da inşası için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Talep eden aileye aile terapisti tahsis edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentimize ve bölgeye hizmet veren bir tedavi merkezi açacağız. ASKON aracılığıyla bize verilen Kayapınar'da 5 fabrikanın açılmasına öncülük ederek ilçemizde ki yaklaşık 12 bin işsizin istihdamını sağlayacağız. Donanımlı bir ambulans ile seyyar gezici hastane yapacağız. Her bölgemize ücretsiz kreş ve anaokulu yapacağız. Okullarımızda çocuklarımızı korumak ve kollamak amacıyla okul zabıtası oluşturacağız. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz Kayapınar'ın kırsalında kuracağımız güneş enerji sistemi sayesinde vatandaşlarımıza ucuz elektrik sağlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA