NASA ve SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
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NASA ve SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi

NASA ve SpaceX astronotlarının Dünya'ya inişi 1 Mayıs'a ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX, Atlantik okyanusunda yer alan iniş pistinin bulunduğu bölgede hava şartlarının kötü olması nedeniyle NASA'nın Crew-1 görevindeki 4 astronotun Dünya'ya inişini 1 Mayıs tarihine erteleme kararı aldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX, Atlantik okyanusunda yer alan iniş pistinin bulunduğu bölgede hava şartlarının kötü olması nedeniyle NASA'nın Crew-1 görevindeki 4 astronotun Dünya'ya inişini 1 Mayıs tarihine erteleme kararı aldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in NASA için ilk kez gerçekleştirdiği Crew-1 uzay görevi kapsamında 4 astronot, 15 Nisan tarihinde Falcon 9 roketi ile Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı. Fırlatmanın ardından 1 gün sonra ISS'e varan Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi'in yer aldığı Crew-1 astronotlarının ise bugün Dünya'ya geri dönmesi planlanıyordu.

NASA tarafından yapılan açıklamada, NASA ve SpaceX'in Atlantik okyanusunda yer alan iniş pistinin bulunduğu bölgede hava şartlarının kötü olması nedeniyle NASA'nın Crew-1 görevindeki 4 astronotun Dünya'ya inişini 1 Mayıs tarihine erteleme kararı aldığını duyurdu. NASA'nın açıklamasında, "NASA ve SpaceX, şu anda kurtarma kriterlerinin üzerinde rüzgar hızlarının görüldüğü Florida kıyılarındaki iniş bölgelerindeki tahmini hava koşullarının gözden geçirilmesinin ardından Crew-1'in ayrılma ve inişinin 28 Nisan Çarşamba gününden sonrasına ertelenmesi için anlaştı" ifadelerine yer verildi.

İniş tarihinin 1 Mayıs'a ertelendiğini ve iniş gününe kadar hava koşullarının takip edileceğini belirten NASA, "Ekipler, cuma günü planlanan ayrılma öncesinde su inişi için hava koşullarını takip etmeye devam edecekler" açıklamasında bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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