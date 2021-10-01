NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı(NASA), Özgürlük Anıtı büyüklüğündeki bir asteroidin Dünya'ya doğru yaklaşmaya başladığını belirtti. NASA'nın asteoride yönelik hazırlıklarını tamamlanırken, haftaya Çarşamba Dünya'nın yakınından geçmesi beklenen dev asteroid "Potansiyel Tehlikeli" sınıfına alındı.
Nasa, geçtiğimiz haftalarda Güneş yörüngesinden ve kör noktadan gelen bir asteroidin fark edilemediğini ve Dünya'nın yakınından geçtiğini açıklamıştı. Asteroidi fark edememe konusunda hatasını kabul eden NASA, bu kez erken davrandı.
DÜNYA'YA YAKLAŞMAYA BAŞLADI
Özgürlük Anıtı büyüklüğünde olduğu belirtilen dev asteroidin haftaya Çarşamba Dünya'nın yakından geçeceğini belirtilen NASA yetkilileri, bu kez önlemlerin tamamlandığını ve asteroidin 24.000 mil hızla Dünya'ya doğru yaklaştığını ifade etti.
"POTANSİYEL TEHLİKELİ OLARAK" SINIFLANDIRILDI
Dev asteroid NASA tarafından "Potansiyeli Tehlikeli" kategorisine alındı. NASA'lı bilim insanlarınca yakından izlenmesi beklenen asteroidin Dünya'ya çarpması beklenmiyor. Asteroidin Dünya'nın ne kadar yanından geçeceği de henüz netleşmedi. Ancak bu mesafe NASA tarafından "dikkate değer" olarak adlandırılıyor.