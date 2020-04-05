NASA'nın Yayınladığı Sanatsal Jüpiter Resmi Dikkat Çekiyor NASA'nın Jüpiter için gönderdiği Juno uzay aracından çekilen yeni fotoğraf, fırtınalı ve gazlı bir gezegen yerine sanatsal bir tabloyu andırıyor.

NASA'nın Jüpiter için gönderdiği Juno uzay aracından çekilen yeni fotoğraf, fırtınalı ve gazlı bir gezegen yerine sanatsal bir tabloyu andırıyor. Jüpiter'in yeni görüntüsü hem bilim insanlarını hem de amatör astronomları heyecanlandıracak.

İlk olarak 2011'de fırlatılan ve 53 günde Jüpiter etrafında dönen NASA'nın Juno uzay aracı gezegen hakkında önemli bilgiler veriyor. Juno'nun elde ettiği son görüntü, bilim adamlarının yanı sıra sanatseverleri de heyecanlandırmayı başaracak.

Juno tarafından 17 Şubat'ta çekildiği ifade edilen bu görüntü, NASA bilim adamlarından Gerald Eichstädt tarafından son haline dönüştürüldü. Jüpiter'in kuzey bölgelerinden geldiği aktarılan bu görüntünün asıl gizemli noktası ise gezegenin etrafında dolaşan sis parçacıkları oluşturuyor.

Juno, Jüpiter'i 15.610 mil (yaklaşık 25.121 kilometre) yükseklikten takip ediyor. Juno'nun görevleri arasında gezegenin atmosferini ölçmek, yerçekimini ve manyetik alanı haritalamak ve gezegenin zamanla nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamak gibi bazı önemli noktalar bulunuyor.

Peki ya siz Jüpiter'in bu sanatsal görüntüsünü nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!