NASA'nın keşif aracının Mars'a inişi, kratere adını veren Bosna Hersek'in "Jezero" beldesinde canlı takip edildi

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Teröristlere destek veren ABD, artık bunu gizlemiyor! Türkiye sınırına 600 metre uzaklıkta YPG ile ortak üs kuracak

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance isimli Mars keşif aracının Kızıl Gezegen'in Jezero krateri yüzeyine inişi, kratere adını veren Bosna Hersek'in Jezero beldesinde yoğun katılımla izlendi.

Jezero'daki bir ortaokulun spor salonunda toplanan yüzlerce kişi tarihi olaya canlı yayınla tanıklık etti.

Jezero Belediye Başkanı Snezana Ruzicic, son dönemde ilgi odağı haline gelen Jezero'yu çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "NASA, Mars'taki kraterin adını bizden aldığını onayladı. Pliva nehrinin kolları ve Plivsko gölünün iki dairesi kraterin görünümüne oldukça benziyor." dedi.

Kraterin adını 2007'de aldığını anımsatan Ruzicic, belde sakinleri olarak son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance kratere başarılı bir şekilde iniş yaparken, Bosna Hersek'teki Jezero beldesi de kratere ismini vermesi sonucu tarihe geçti.

Bu arada, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, öncesinde Mars yüzeyinde bir göl olduğu ifade edilen Jezero kraterinin ismi Boşnakça'da göl anlamına geliyor.

NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretilen Mars keşif aracı 30 Temmuz 2020'de başladığı Kızıl Gezegen yolculuğunu başarıyla tamamladı.

Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına benzer tasarıma sahip aracın, Jezero krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic