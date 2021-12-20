NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündeme oturan ses kaydı

İnsanoğlunun uzay konusundaki araştırmaları tam gaz devam ediyor. NASA tarafından paylaşılan bir ses kaydı ise gündeme oturdu. Jüpiter'in yörüngesinde toplam 79 uydusu bulunuyor. Bu uydulardan en büyükleri olan Ganymede ise Güneş Sistemi'ndeki 9'uncu en büyük cisim.

KEŞİF FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

NASA'nın 2011'de uzaya fırlattığı Juno uydusu, Temmuz 2016'da Jüpiter'e varmasından bu yana gezegenin yörüngesinde keşif faaliyetini sürdürüyor. Keşif uydusu son olarak, Ganymede'e yakın bir uçuş gerçekleştirdi ve Waves (dalga) aracıyla uydunun elektromanyetik dalgalarını kaydetti.

"ANİ DEĞİŞİMİ DUYABİLİRSİNİZ"

Dalgaların frekansı NASA tarafından ses aralığına kaydırıldığında, uzayda yankılanan ürkütücü sesler ortaya çıktı. Juno'nun baş araştırmacısı Scott Bolton "Bu film müziği, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Ganymede'nin yanından geçerken, sanki sizinle birlikte gidiyormuş gibi hissetmenizi sağlayacak kadar vahşi. Dikkatli dinlerseniz, Ganymede'nin manyetosferinin başka bir bölgesine girişi temsil eden, kaydın merkezindeki yüksek frekanslarda ani değişimi duyabilirsiniz" dedi.

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