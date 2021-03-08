NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı

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NASA'da araştırma yapan bir ekip, artan Güneş radyasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan oksijen azalması nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde yok olacağını hesapladı.

NASA, yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi. Araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

GÜNEŞ OKSİJENİ TÜKETECEK

Dünyanın sonunun gelmesinin sebebi oksijensizlik olacak. Ekibe göre Güneş, zamanla dünyadaki oksijeni tüketerek yaşanmaz hale getirecek. Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

400 BİN KERE DENEDİLER

Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijensizleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor. Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

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