NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı
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NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı

08.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:30

NASA'da araştırma yapan bir ekip, artan Güneş radyasyonuna bağlı olarak ortaya çıkan oksijen azalması nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde yok olacağını hesapladı.

NASA, yaşamın sonuna ilişkin tarih verdi. Araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

GÜNEŞ OKSİJENİ TÜKETECEK

Dünyanın sonunun gelmesinin sebebi oksijensizlik olacak. Ekibe göre Güneş, zamanla dünyadaki oksijeni tüketerek yaşanmaz hale getirecek. Araştırma ekibinin sonuçlarına göre Dünya'nın sonunun gelmesine bir milyar yıl var.

400 BİN KERE DENEDİLER

Yayımlanan makaleye göre, Güneş ışınları nedeniyle yerküre oksijensizleşiyor. Ancak oldukça yavaş olan bu süreç günlük yaşamı etkilemiyor. Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra yani tarihler 1,000,002,021'i gösterdiğinde oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek.

Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

GÜNÜMÜZ İÇİN EN BÜYÜK TEHLİKE KÜRESEL ISINMA

Oksijensizleşmeye bir milyar yıl var ancak insanlığın önündeki en büyük tehlike küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği.

KARBON SALINIMI ESKİ HALİNDE

Kovid-19'un getirdiği kısa süreli normalleşme etkisini yitirdi. Karbon salınımı Covid-19 öncesi dönemlere geri döndü. Dünya sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece daha sıcak.

NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı
Haber Yorumları (32)
ASDAS: bence 1 milyar çok 100-150 yıl sonra yok olur. . .
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SİVRİSİNEK: Adamlar bilimsel araştırma yapmış. Anlamayanlar sallıyor yine. Oksijen azalmasından bahsediyorlar, küresel ısınmaya dikkat çekiyorlar.
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ERCAN YILDIRIM: Dünyayı atom bombasıyla perişan edenler denizleri kirletenler havayı kirletenler kısaca dünyamızı kirletenler şimdi uzayda bilmem ne diyor. Önce başka ülkelere topraklara milletleresaygılı olun. temiz olun dürüst olun sonra uzaya gidip uzay deiyn. Atıp tutumakla olmuyor yalan hepsi hadi ispat edin
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