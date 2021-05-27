NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler

NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, 'Parlıyorsun' notu düştüler
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'a ait uydu görüntüsünü paylaştı. NASA, görüntünün altına ise, "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

Dünyanın en önemli metropolleri arasında yer alan İstanbul, dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya devam ediyor. Son olarak Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) İstanbul'a ait büyüleyen görüntüleri, takipçileriyle paylaştı.

SELAM GÖNDERİP, NOT DÜŞTÜLER

NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notu düşüldü.

KARADENİZ'İN 263 MİL YUKARISINDAN ÇEKİLDİ

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" denilen paylaşımda, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi verildi.

İşte NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan İstanbul paylaşımı:

NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, 'Parlıyorsun' notu düştüler
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticilerine hitap etti Açıklaması
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Antony Blinken Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NASA'dan İstanbul paylaşımı! Selam gönderip, "Parlıyorsun" notu düştüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 00:32:53. #1.14#

title