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NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Teknoloji
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı

Duyanları tedirgin eden olayın ayrıntıları NASA tarafından paylaşıldı. NASA, güneş yörüngesinden geldiği için fark edilmeyen 42-94 metre arasındaki göktaşının Dünya'yı teğet geçtiğini belirtti.

Göktaşları, çeşitli şekillerde Dünya'yı tehdit etmeye devam ediyor. Ancak dün gece Nasa'nın bile fark edemediği bir göktaşının Dünya'nın çok yakınından geçtiği ortaya çıktı. Bilim dünyası söz konusu göktaşını gezegenimiz Dünya'nın 246 bin kilometre yakınından geçtikten bir gün sonra saptayabildi.

NASA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu mesafe evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında 'oldukça yakın' olarak nitelendiriliyor. Dünya bir kez daha Göktaşı tehdidinden hasar almadan kurtuldu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada asteroidin, Güneş yönünden geldiği için yaklaşırken görülemediği bilgisine yer verildi.

ÇELYABİNSK'TEN 4 KAT DAHA BÜYÜK

2021 SG adlı göktaşının çapının tahmini olarak 42-94 metre arasında olduğu düşünülüyor. Başka bir deyişle bu göktaşı 2013'de Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki asteroitten yaklaşık 4 kat daha büyük.

Başka bir deyişle bu gök cismi, İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden Big Ben kulesi ile aşağı yukarı aynı boyutlara sahip.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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