NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı
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NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı

NASA, Ankara'nın astoront tarafından uzaydan çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

06.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 08:33

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Ankara'nın bir astronot tarafından çekilen fotoğrafını yayınladı. NASA, Twitter'dan yaptığı paylaşıma "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara" notunu düştü.

NASA'nın Twitter ve internet sitesinden Ankara'nın bir astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı

"UZAYDAN PARILDAYAN TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA"

Paylaşılan fotoğrafı, "Gecenin karanlığında ve uzaydan parıldayan, Türkiye'nin kalbi Ankara." ve "Türkiye'nin başkenti, iç içe geçmiş şehir şebekesi ve otoyollar ile aydınlatılmış. Daha yakından bak" notuyla paylaştı.

NASA'nın bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda beğeni aldı.

NASA, Ankara'nın astronot tarafından çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Manşet

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