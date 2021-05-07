Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
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Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon öncesi konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil Bozkurt, "Benim gözümde ha uyuşturucu satıcısı ha terör şüphelisi" diyerek polislere başarı diledi.

MUŞ'ta, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon öncesi konuşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil Bozkurt, "Benim gözümde ha uyuşturucu satıcısı ha terör şüphelisi" diyerek polislere başarı diledi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili görüntüler, Emniyet Müdürlüğü'nden 'Bir kereden bir şey olmaz demeyin' isimli rap şarkısı eşliğinde basınla paylaşıldı.. 

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Polisleri operasyona uğurlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil Bozkurt, "Beklentimiz evlerinde de bir şey çıkacağı doğrultusunda. Benim gözümde ha uyuşturucu satıcısı ha terör şüphelisi. Hiç fark etmiyor. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 160,71 gram metamfetamin, 4,85 gram eroin, 5,5 gram esrar, 2,95 gram bonzai, uyuşturucu kullanma aparatı, 132 kilo kıyılmış tütün, 2 kilo nargile tütünü, 2 bin makoron, 105 kutu sigara filtresi, 13 bin 500 sigara filtresi, 10 bin 500 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.'BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN'

Muş Emniyet Müdürlüğü, narkotik polisinin operasyonu görüntülerini, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmasında birinci olan polis memurunun 'Bir kereden bir şey olmaz demeyin' isimli rap şarkısıyla paylaştı. 


Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı
Narkotik müdürü polisleri operasyona 'Ha uyuşturucu satıcısı, ha terör şüphelisi' diye uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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