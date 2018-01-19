Narkotik köpeği "Keita" pazarlama aracında uyuşturucuyu böyle buldu

SAMSUN - Samsun'da Keita adlı narkotik dedektör köpeği süt ürünlerinin yer aldığı pazarlama minibüsünün içinde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulurken, olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda kapalı kasa pazarlama firmasına ait kamyonette uyuşturucu bulunduğunun bilgisini aldı. Narkotik ekipleri bir süt ürünleri firmasına ait pazarlama minibüsünü İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde durdurdu. Araç sürücüsü İbrahim U.'nun üzerinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram esrar maddesi ele geçirildi. Söz konusu aracı Samsun Emniyet Müdürlüğü binası bahçesine çeken narkotik polisi, Keita adlı narkotik dedektör köpeği ile araç içinde arama yaptı. Keita, süt ürünleri kolisi aracına gizlenmiş bir paket içinde 46 gram esrarı bundu. Polis esrarı saklandığı yerde ele geçirirken, aynı yerde uyuşturucu tartmada kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi de ele geçirdi. İbrahim U., gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.