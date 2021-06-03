Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
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Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde dün, 141 farklı noktada düzenlenen narko-terör operasyonda 7 milyon 233 bin 602 kök Hint keneviri, 32 kilogram esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde dün, 141 farklı noktada düzenlenen narko-terör operasyonda 7 milyon 233 bin 602 kök Hint keneviri, 32 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymaya yönelik Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında dün başlatılan 'Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terörizmle Mücadele' operasyonu tamamlandı. 

141 noktada komando birlikleri, Jandarma Özel Harekat, güvenlik korucularından oluşan 87 tim ile çok sayıda helikopter desteğiyle sürdürülen operasyonda, 7 milyon 233 bin 602 kök Hint keneviri, 32 kilogram esrar, 2 su motoru, 12 bin 780 metre uzunluğunda sulama hortumu, akü, 4'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından diğer malzemelerle birlikte yerinde imha edildi.

Operasyon kapsamında 43 şüpheli hakkında uyuşturucu suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonunda 7 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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