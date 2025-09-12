Narin Güran'ın babası öldü mü? Narin'in babası Arif Güran öldü mü, yaşıyor mu?

Narin Güran'ın babası öldü mü? Narin Güran'ın ölümünün ardından gözler, olayda adı geçen aile bireylerine çevrilmişti. Bu süreçte baba Arif Güran hakkında sosyal medyada yayılan iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.

NARİN'İN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Narin Güran'ın acı dolu ölümünün ardından baba Arif Güran hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada, "Narin'in babası öldü mü?" sorusu kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ancak yapılan incelemeler ve güncel bilgiler, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Arif Güran'ın hayatta olduğu ve yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

ARİF GÜRAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Arif Güran hakkında ortaya atılan "öldü" iddiaları kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Ancak bu söylentilerin doğruluğunu teyit eden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Aksine, edinilen bilgilere göre baba Güran'ın hayatta olduğu ve yaşamına devam ettiği açıkça ortaya kondu. Kızının kaybıyla büyük bir yıkım yaşayan baba, sosyal medya kaynaklı bu tür asılsız haberlerin odağında kaldı.

