Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler açıldı mı?
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Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler açıldı mı?

Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler açıldı mı?
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İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Genelgede nargile kafeler hakkında detaylar da yer aldı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı? Nargile kafeler açık mı, nargile salonları açıldı mı? Kafelerde nargile içmek serbest mi, nargile yasağı kalktı mı 1 Temmuz?

Nargile kafeler açık mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Peki, nargile kafeler açıldı mı?

NARGİLE KAFELER AÇIK MI?

Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

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