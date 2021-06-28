Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
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Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | 3. Sayfa

Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek Bahçe sahibi Kemal Girmez: "Bu bir milli servettir.

Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler

Bahçesindeki ağaçları kesenin bulunmasını sağlayana 15 bin lira ödül verecek

Bahçe sahibi Kemal Girmez:

"Bu bir milli servettir. Bu fidanı yetiştirmek çok zor"

ADANA - Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir narenciye bahçesindeki 108 portakal ağacı baltayla kesildi. Bahçe sahibi, ağaçlara zarar verenlerin bulunmasını sağlayana 15 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gümüşyazı Mahallesi'nde geçen 28 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Girmez'e ait narenciye bahçesine gece bilinmeyen bir saatte giren kişi veya kişiler tarafından 108 portakal ağacı baltayla kesildi.

Sabah saatlerinde bahçesindeki zararı gören Girmez, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaptı ancak çevrede güvenlik kamerası olmadığı için zarar veren şahısların bulunmasının zor olduğunu söyledi.

Polisler gittikten sonra 108 ağacın dallarını kaldıran Girmez, tekrardan kesilen ağaçlara bakım yaparak yetiştirmeye başladı.

"Kendisini bilmez birisi gelmiş kesmiş"

Bahçesinde 2 bin 200 ağaç olduğunu, 7 yıldır emek verdiğini belirten Kemal Girmez, "Benim bahçeme gece birisi girmiş ve 108 ağacı kesip gitmiş. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Bu bir milli servettir. Günah. Gücü bize yetmedi demek, ağaca yetti. Kesenleri arıyorum, polise haber verdim ama kimse görüp duymamış. Burada akşam 7'den sonra kimse kalmaz. Kendisini bilmez birisi gelmiş kesmiş" diye konuştu.

"Yapılan iyi bir şey değil"

Yanında 600 kişinin çalıştığını, yapılanın insanlık dışı bir olay olduğunu vurgulayan Girmez, "Bu bir milli servettir. Yanımızda 600 kişi çalışıyor. Bugün bu fidanı yetiştirmek çok zor. Bu fidan büyüyecek, meyve verecek ve bizim ülkemize döviz getirecek. Yapılan iyi bir şey değil. Bulunmasını sağlayan kişiye de 15 bin lira ödül vereceğim. Bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler
Narenciye bahçesindeki 108 ağacı baltayla kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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