Nar Çiçekleri yeni döneme hazırlanıyor!

Narlıdereli çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlamak için çalışan Narlıdere Belediyesi, Narlı Mahallesi ve Yaşar Kemal Tesislerinde bulunan Nar Çiçekleri Anaokullarında yeni dönem hazırlıklarına başladı.

2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için iki şubede de bakım,onarım,boya, tadilat ve temizlik işlemleri sürüyor. Başkan Ali Engin"Okullarımız, çocuklarımızı en güzel haliyle karşılayacak"dedi.

BAKIM, ONARIM VE DETAYLI TEMİZLİK

Okul öncesi yatırımlarına önem veren Narlıdere Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi için Nar ÇiçeklerininYaşar Kemal ve Narlı şubelerinde bakım, onarım, tadilat ve detaylı temizlik işlemlerine başladı.Okullar en sağlıklı ortamlar ile yeni öğrenim sezonuna hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELLERİNİ HAK EDİYOR"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin"Yeni eğitim-öğretim sezonuna az bir zaman kaldı. Pandemi koşullarına uygun olarak her iki şubemizde de çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımız en güzellerini hak ediyor"dedi.

Kaynak: Bültenler