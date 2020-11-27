Napolililer Maradona için sokaklara döküldü
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Napolililer Maradona için sokaklara döküldü

27.11.2020 07:48 | Son Güncelleme: 27.11.2020 07:54

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü uzun yıllar top koşturduğu İtalya'nın Napoli kentinde büyük üzüntüyle karşılanırken, Napolililer San Paolo Stadı'nda efsane oyuncuyu andı.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümü uzun yıllar top koşturduğu İtalya'nın Napoli kentinde büyük üzüntüyle karşılanırken, Napolililer San Paolo Stadı'nda efsane oyuncuyu andı.

Statta buluşan binlerce taraftar, stadın korkuluklarını çiçek, kaşkol, poster, mumlar ve çiçeklerle donatarak, Napoli'ye tarihinin en parlak dönemini yaşatan eski oyuncularına sevgilerini gösterdi.

Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görüldü.

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Taraftarlar ayrıca, stat kapısına "Diego Armando Maradona" levhası astı.

Napolililer sık sık Maradona lehine tezahürat yaparken, akşam saatlerinde San Paolo Stadı çevresini kuşatarak meşalelerle şov gerçekleştirdi.

Diğer yandan, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan halk, Arjantinli oyuncuyu alkışlarla andı. Bazı Napolililerin de evlerinin penceresine yaktıkları mumları koyduğu gözlendi.

Napoli'de ayrıca otobüs duraklarına "Ciao Diego (Hoşça kal Diego)" ifadesinin yazıldığı görüldü.

Bu arada, Napoli takımının bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'ın Rijeka takımıyla yaptığı F Grubu maçı öncesinde futbolcular, sahaya Maradona'nın 10 numaralı formalarıyla çıktı.

Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

Napolililer Maradona için sokaklara döküldü
Napolililer Maradona için sokaklara döküldü
Napolililer Maradona için sokaklara döküldü
Napolililer Maradona için sokaklara döküldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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