Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açılıyor

Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekleyerek, şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör ile vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlıyor.