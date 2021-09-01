Namık Kemal Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açılıyor
Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekleyerek, şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör ile vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlıyor.
Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekleyerek, şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör ile vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Karabük Böylelikle yaya üst geçitlerdeki asansörlerle birlikte Karabük'te asansör sayısı 8'e çıkmış olacak.
88 metre yükseklik ve 80 metre bağlantı köprüsüne sahip Namık Kemal Mahallesi Kule Asansörün açılış töreni 02 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17. 30'da Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde gerçekleştirilecek.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan açılış töreni programına bütün vatandaşlarımızı davet etti.
Kaynak: Habermetre