Namık Ekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Namık Ekin'in rekorları, boyu, rütbesi...

Namık Ekin kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bugüne kadar 18 Guinness Dünya Rekoruna imza atan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekoru için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden paraşütle atlamak istedi. İlk aşamada engellerle karşılaşan Ekin, daha sonrasında izinlerini alarak bunu gerçekleştirdi.

NAMIK EKİN KİMDİR?

Namık Ekin (d. 18 Mart 1940, Üsküdar), Türk emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu ve judocu. Su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu olan, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guinness dünya rekoru kıran Türk rekortmen. Eşi Fatma Ekin'dir.

Yaşamı

1940'te Üsküdar'da doğdu 12 yaşında askeri okula girdi. 1961 Astsubay, 1963 Deniz Komando Öğretmen Astsubay olarak Deniz Kuvvetlerinde hocalık yaptı. 1961-63 Türkiye akrobatik jimnastik şampiyonu, 1963 İstanbul halter şampiyonu Milli Takım adayı vücutçu 1966-75 Silahlı Kuvvvetler Pentatlon Şampiyonası Dünya dördüncüsü 1972 Belçika karete kata şampiyonu oldu. Üçüncü kez açık siklet judo altın kemer şampiyonu oldu.

Emekli sat komandosu Namık Ekin'in ilginç rekorları

Ekin, 10 Kasım 2015'te Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy'e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştır. Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştır. Atlayışı Guinness "çok tehlikeli" değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması için kayıt altına almamıştır. Namık Ekin 2015'te vinç ile 38,5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştır. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır. 2014'te 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştır. 2014 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogram ağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru Amerikalı Clarance Bass'tan almıştır. 2014'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştır. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştır.

2011'te sualtında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD'li Tonny REBEL in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştır.

2009'da ise Fethiye Internasyonel paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya'da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştır.

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