Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı

Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı Yağmur altında namazını tamamladı Korona virüs nedeniyle sokağa kısıtlama çalışmasında mesai başında bulunan işçi, yağan yağmura rağmen toprak üstüne serdiği seccade namazını kıldı.