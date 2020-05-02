Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı
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Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı

Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı
02.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:34

Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı Yağmur altında namazını tamamladı Korona virüs nedeniyle sokağa kısıtlama çalışmasında mesai başında bulunan işçi, yağan yağmura rağmen toprak üstüne serdiği seccade namazını kıldı.

Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı

Yağmur altında namazını tamamladı

GAZİANTEP - Korona virüs nedeniyle sokağa kısıtlama çalışmasında mesai başında bulunan işçi, yağan yağmura rağmen toprak üstüne serdiği seccade namazını kıldı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep'te yapımı süren Millet Bahçesi projesinde kısıtlamadan muaf olan işçiler çalışmalarını son sürat sürdürürken, bir işçi ise zorlu koşullara rağmen namazını terk etmemesi kameralara yansıdı. Çalışma alanında zeminde kırma işlemi yapıldığı sırada okunan ezanın ardından bir süre işine ara veren bir iş makinesi operatörü seccadesini alarak makinesinin yanı başında toprak zemine serdi. Namaza başladıktan kısa süre sonra başlayan yağmura aldırmaksızın ibadetini tamamlayan işçi daha sonra makinesinin başına geçerek kaldığı yerden çalışmasına devam etti.

Namazını kılmaya hiç bir şey engel olamadı

Kaynak: İHA

Manşet

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