Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan zabıtalar ödüllendirildi
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Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan zabıtalar ödüllendirildi

17.01.2021 14:50 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:54
Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan zabıtalar ödüllendirildi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde camiye giden ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle içeride yer kalmayınca dışarıda namaz kılan vatandaşlara, yağmurdan ıslanmamaları için zabıta ekiplerince, namaz sırasında şemsiye tutuldu.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde camiye giden ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle içeride yer kalmayınca dışarıda namaz kılan vatandaşlara, yağmurdan ıslanmamaları için zabıta ekiplerince, namaz sırasında şemsiye tutuldu. 

Uludere ilçesinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe nedeniyle içeride yer bulamayınca, dışarıda namaz kılmaya başladı. Seccadelerini avluya serip namaz kılmaya başlayanların, aniden bastıran yağmurla ıslandığını gören zabıta ekipleri temin ettikleri şemsiyeleri açarak, namaz bitene kadar vatandaşların üzerinde tuttu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı alkış toplarken, Belediye Başkanı Sait Ürek, zabıta ekiplerine teşekkür ederek, ödüllendirdi. 

 


Namaz kılanların ıslanmaması için şemsiye tutan zabıtalar ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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