Nallıhan Sarıyar Yüzme Havuzu uzun aradan sonra açılıyor
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Nallıhan Sarıyar Yüzme Havuzu uzun aradan sonra açılıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıyar Yüzme Havuzu, uzun bir aranın ardından açılıyor.

Nallıhan Sarıyar Yüzme Havuzu uzun aradan sonra açılıyor
24.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:34

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sarıyar Yüzme Havuzu, uzun bir aranın ardından açılıyor.

Nezih ortamı, çam ağaçları arasında dağ yamacında yer alması, piknik alanlarının bulunması ve suyunun temizliği dolayısı ile yaz aylarında günübirlik tercih edilen Sarıyar Yüzme Havuzu, 29 Haziran Pazartesi günü saat 13.30 da açılıyor. Salı ve perşembe günleri kadınlara hizmet veren yarı olimpik yüzme havuzu, pazartesi günleri temizlik nedeniyle kapalı olacak, diğer günler ise karma olarak hizmete açık olacak.

Sarıyar EÜAŞ Hes İşletme Müdürü Sıddık Özgül, yüzme havuzunda tüm hijyen ve temizlik kurallarının titizlikle uygulanacağını, çocuk ve yetişkinlere ait iki havuzda sürekli cankurtaran bulunacağını söyledi. Her hafta havuz suyunun kimya mühendislerince ölçümünün yapılacağını ve verilen rapor doğrultusunda havuzun kimyasallarının ayarlanacağını ifade eden Özgül, havuza girecek vatandaşların mutlaka bone ile gireceğini, günlük 100 kişiden fazla kişinin havuza alınmayacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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