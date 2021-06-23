Nallıhan'da sağanak ve dolu, bazı ekili arazilerde zarara yol açtı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili arazilerde zarar oluştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı ekili arazilerde zarar oluştu.

Nallıhan Ziraat Odası Başkanı Koray Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle hasar tespitine başladıklarını bildirdi.

Bozyaka, Yakapınar, Nallıdere ve Akdere mahallelerinde bazı arazilerin çamur deryasına döndüğünü belirten Sezer, "Durumu rakamsal olarak çıkarıp, yetkililerle görüşmelerde bulunarak çiftçinin bu durumunu ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak