Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi
Haberler » Güncel » Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi - Haber

Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan son Kore gazisi olan ve vefat eden Celal Karakaş için cenaze töreni düzenlendi.

13.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:18
Nallıhan'da hayatını kaybeden Kore gazisi defnedildi

'nın ilçesinde yaşayan son gazisi olan ve vefat eden Celal Karakaş için cenaze töreni düzenlendi.

93 yaşındaki Karakaş'ın cenazesi, Uluköy Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine ilçe belediye başkanı İsmail Öntaş ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ile köylüler katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler