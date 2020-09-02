Nallıhan'da dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (4) Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bürmece mevkisinde başlayan yangına Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2 uçak, 6 helikopter, 127 arazöz, 8 dozer ve 650 personelle müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.

Yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında sağlık sorunları yaşayan bazı itfaiye personeli, Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren itfaiyecilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemeler yaptı.

Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının koordinasyon merkezini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Yavaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "40'ın üzerinde tanker ve iş makinelerimizle çalışıyoruz ama coğrafya biraz rahat çalışmamıza uygun değil. Biraz havadan takviye gerekiyor. Göllerden gelecek su lazım. Çünkü ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. Bakalım üç gündür devam ediyor, inşallah bugün bitiririz." diye konuştu.

Yavaş, açıklamasının ardından Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyon merkezini de ziyaret ederek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA