Nallıhan'da birlik yürüyüşü
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Nallıhan'da birlik yürüyüşü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde İdlib'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.

29.02.2020 20:53 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:53
Nallıhan'da birlik yürüyüşü

'nın ilçesinde 'de şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi.


Ankara'nın Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için 'birlik yürüyüşü' düzenlendi. Vatandaşlar, 'birlik yürüyüşü'nde Türk bayrakları açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. 'Birlik yürüyüşü' saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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