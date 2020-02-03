Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü
Haberler » Güncel » Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü - Haber

Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü

Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.

03.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:52
Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü

Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.

koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında ADEM trikotaj kursu kursiyerlerinin ördükleri kazak, atkı, bere, battaniye gibi ürünler yardım toplama merkezine gönderildi.

Koordinasyon çerçevesinde yardımsever kursiyerlerin ördükleri ürünler depremzedelere dağıtılacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler