Nallıhan ADEM kursiyerleri depremzedeler için ördü
Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.
Nallıhan Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el örgüsü kıyafetleri depremzedelere gönderilecek.
AFAD koordinesinde yürütülen yardım kampanyası kapsamında ADEM trikotaj kursu kursiyerlerinin ördükleri kazak, atkı, bere, battaniye gibi ürünler yardım toplama merkezine gönderildi.
Koordinasyon çerçevesinde yardımsever kursiyerlerin ördükleri ürünler depremzedelere dağıtılacak.