Nalbantlık mesleği tarihe karışıyor

35 yıldır nalbantlık yapan Hilmi Tuncer, "Önceden ulaşım atlarla sağlanırdı şimdi ise herkesin altında bir araba var. Bu nedenle mesleğimiz ölme noktasına geldi"

KAYSERİ - Teknolojinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının çeşitlenmesi ile birlikte nalbantlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kayseri'nin Develi ilçesinde atların yoğun olarak kullanıldığı mahallelerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan nalbantlık mesleğini yapan Hilmi Tuncer, "Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum. Dedemden ve babamdan öğrendiğim tekniklerle mahalleleri gezerek nal takılması gereken atlara nallarını takıyorum" dedi.

Gençlerin daha fazla para kazanmak için başka mesleklere yöneldiğini ifade eden Hilmi Tuncer, "Eskiden ulaşım aracı olarak atlar kullanılırdı. Teknolojinin de gelişmesi ile ulaşım araçları değişti. Artık hemen hemen herkesin altında bir araba var. Bu nedenle bizim mesleğimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya" diye konuştu.

Kaynak: İHA