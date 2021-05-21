Nalan Şimşek kimdir? Nalan Şimşek'e ne oldu? Nalan Şimşek ne zaman öldürüldü, kim öldürdü?

Müge Anlı'daki Nalan Şimşek olayı çözüldü mü? Nalan Şimşek'e ne oldu? sorularının yanıtları merak edildi. Müge Anlı'daki Nalan Şimşek olayı programın tekrarlarının yayınlanmasıyla birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Almanya'ya gittiği iddia edilen ve uzun süre kendinden haber alınmayan Nalan Şimşek'in çocuklarının ifadesi kan dondurmuştu.

Müge Anlı programının tekrarlarıyla Nalan Şimşek olayı yeniden gündeme geldi. 37 yaşındaki Nalan Şimşek uzun süredir bulunamıyordu. Müge Anlı hayranları olayı hatırlamaya çalışırken, tekrar programını ilk kez izleyenler Nalan Şimşek cinayetinin ayrıntılarını araştırıyor. Nalan Şimşek kimdir? Nalan Şimşek'e ne oldu? Nalan Şimşek ne zaman öldürüldü, kim öldürdü?

NALAN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

4 Nisan 2017'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nalan Şimşek'ten bugün de haber alınamadı.Kızlarının öldürüldüğünden şüphelenen Nalan Şimşek'in eşini işaret etti. Nalan Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca cezaevinde kaldı.

22 AY BOYUNCA CEZAEVİNDE KALDI

Nalan Şimşek'in annesi ve ablası Müge Anlı ekibinden yardım istemişti. 4 Nisan 2017'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Nalan Şimşek'ten bugün de haber alınamadı. Kızlarının öldürüldüğünden şüphelenen Nalan Şimşek'in eşini gösterdi. Nalan Şimşek'in kaybolmasından 3 ay sonra, eşi Mustafa Şimşek tutuklandı ve 22 ay boyunca hapishanede kaldı.

STÜDYOYA GELDİ

Yakın çevresine Nalan Hanım'ın Almanya'da öldüğünü Zonguldak'ta toprağa verildiğini söyleyen Mustafa Şimşek'in ilk eşi Gülay Hanım ile yeniden barıştığı ve imam nikahı kıydığı öne sürülmüştü. Çiftin oğulları Selçuk Şimşek, annesinin doğruları söylemediğini ifade ederek bildiklerini anlatmıştı. Gülay Hanım, hakkındaki iddiaları yanıtlamak için stüdyoya geldi.

Nalan Şimşek'in pedagog eşliğinde konuşan küçük oğlunun "Annem ve babam kavga etti, babam annemin kafasını yere vurdu, daha sonra lavaboya gitti. Annemin ağzından köpük geliyordu, hiç konuşmuyordu." sözleri ise kan dondurdu.

"DAYANAMADIM, ÖLDÜRDÜM"

Mustafa Şimşek'in ilk evliliğinden olan oğlu Selçuk Şimşek, babasının kendisine itirafta bulunduğunu ifade etti.Nalan Şimşek ve babasının ilişkisinin annesiyle evliyken başladığını belirten Selçuk Şimşek, "Babam öldürdü ama görmedim" şeklinde konuştu. Babasının "Nalan'I dayanamadım, öldürdüm" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

Kayıp Nalan Şimşek ve eşi Mustafa Şimşek 10 yıldır evliydiler. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdiler. Her ikisinin de ikinci evliliğiydi.