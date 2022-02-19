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Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
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Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

KAYSERİ'deki, nakliyeciler sitesinde 3,5 saatte söndürülen ve 10 dükkan ile 3 TIR'da hasara neden olan yangın sonrası bölge, havadan görüntülendi.

KAYSERİ'deki, nakliyeciler sitesinde 3,5 saatte söndürülen ve 10 dükkan ile 3 TIR'da hasara neden olan yangın sonrası bölge, havadan görüntülendi. Yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıkarken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki nakliyeciler sitesinde, TIR tamiri yapılan 10 dükkanın bulunduğu alanda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana olan dükkanlara ve park halindeki 3 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını 3,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıkarken, nakliyeciler sitesi, havadan dronla görüntülendi. Ekipler, yanan 10 dükkan ve 3 TIR'da hasar tespit çalışmasına başladı. Dükkanları yanan esnaf da polisin çalışmasını izledi. Hasar tespitinin ardından miktarın ortaya çıkacağı belirtildi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor.


Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Nakliyeciler sitesinde 3,5 saatlik yangının hasarı, havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Yangın, Anbar, Güncel, Haberler

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